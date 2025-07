Bisceglie, tempesta abbatte il mercato serale: merce e banchi distrutti

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, su Bisceglie (Bat). La forte pioggia, accompagnata da raffiche di vento, ha colpito in particolare piazza Vittorio Emanuele, dove era in corso l’allestimento del mercato serale mensile.

L’improvviso acquazzone ha travolto diverse postazioni, facendo volare banchi e merce, poi finiti sull’asfalto. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni economici per gli ambulanti sono ingenti.

“Le repentine variazioni meteorologiche non ci fanno più sentire sicuri. Il mercato di oggi avrebbe dovuto rappresentare un’opportunità, invece si è trasformato in un incubo per molti operatori”, ha dichiarato in una nota Savino Montaurli, presidente dell’associazione di categoria Casambulanti.

Dal Comune di Bisceglie fanno sapere che l’edizione serale del mercato sarà recuperata in altra data, che sarà comunicata nei prossimi giorni.

L’episodio rilancia il tema della gestione delle attività all’aperto in condizioni meteorologiche sempre più instabili, con gli operatori del settore che chiedono maggiore attenzione e tutela in caso di eventi imprevisti. (Foto Savino Montaruli)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author