Bisceglie, Stadio Ventura: l’Atletica Leggera in polemica

La riapertura dello Stadio Gustavo Ventura di Bisceglie, dopo i lavori di rifacimento del manto erboso, si è trasformata in un campo di battaglia tra il calcio e l’atletica leggera. Al centro della polemica, la decisione dell’amministrazione comunale di consentire l’accesso esclusivo alla squadra di calcio, relegando nuovamente gli atleti dell’atletica leggera ad allenarsi su strada.

La situazione ha scatenato la dura reazione di Eusebio Haliti, dirigente dell’atletica leggera, che ha inviato una lettera al Sindaco Angelantonio Angarano esprimendo il suo “fermo e profondo disappunto”. Haliti ha denunciato la “sistematica marginalizzazione” dell’atletica leggera a favore del calcio, sottolineando come, negli ultimi 5-7 anni, siano stati stanziati oltre 2 milioni di euro per il rifacimento delle gradinate, la sostituzione dei seggiolini, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione, i lavori sugli spogliatoi e la conversione del campo in erba sintetica.

Al contrario, l’atletica leggera non ha ricevuto “nemmeno il minimo intervento”, nonostante il significativo numero di tesserati biscegliesi e i numerosi titoli italiani conquistati. Haliti ha ricordato come, dal 1991 ad oggi, non sia stato speso un solo euro per il miglioramento della pista di atletica o delle attrezzature.

Haliti ha chiesto pubblicamente le scuse del Sindaco e dell’amministrazione comunale, non solo per il ritardo nell’apertura dell’impianto, ma anche per il lungo periodo di disinteresse nei confronti dell’atletica leggera. Ha inoltre annunciato la sua presenza in pista con le società di atletica leggera, invitando il Sindaco e i rappresentanti dell’amministrazione a presenziare all’allenamento.

La vicenda dello Stadio Ventura mette in luce un problema più ampio, quello della disparità di trattamento tra le diverse discipline sportive. Il calcio, sport nazionale per eccellenza, gode di un’attenzione e di investimenti di gran lunga superiori rispetto all’atletica leggera, spesso considerata uno sport minore.

Haliti, consapevole dell’impopolarità della sua presa di posizione, ha dichiarato di sentire il dovere di “difendere con determinazione la dignità e i diritti” della sua disciplina sportiva. La sua lettera rappresenta un grido d’allarme per tutte le realtà sportive che si sentono trascurate e dimenticate dalle istituzioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author