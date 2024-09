Bisceglie, sposi feriti in Perù: sindaco ‘In contatto con famiglie’

Momenti di apprensione a Bisceglie per Stefano Gentile e Rossella Musci, la giovane coppia di neo sposi rimasta ferita in un incidente stradale in Perù. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi. Lo ha annunciato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, attraverso un post su Facebook: “Sono in contatto con le famiglie, cui rivolgiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro calore”. I due giovani, originari della città del nord Barese, si trovavano in viaggio di nozze a bordo di un bus finito fuori strada. “Un abbraccio a Stefano e Rossella auspicando che presto possano fare rientro a Bisceglie”, ha aggiunto il sindaco.

