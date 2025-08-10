Bisceglie, sovrapprezzo per togliere i pomodorini dalla pizza: la denuncia della nuotatrice Di Liddo

Chiedere una semplice modifica alla propria pizza può trasformarsi in una spiacevole sorpresa al momento del conto. È quanto accaduto alla nuotatrice pugliese Elena Di Liddo, che ha denunciato sui social un episodio verificatosi in una pizzeria della sua città, Bisceglie.

Dopo aver chiesto la rimozione dei pomodorini dalla pizza ordinata, l’atleta si è vista addebitare un sovrapprezzo di 1,50 euro. «Sedermi in pizzeria (a Bisceglie) e pagare 1,50 euro per una cosa che non ho nemmeno mangiato è veramente triste e a tratti vergognoso. Al limite del legale?», ha scritto su Instagram, pubblicando anche la foto dello scontrino che evidenzia il costo aggiuntivo.

Il caso ha rapidamente sollevato discussioni online, riaccendendo il dibattito sulle pratiche sempre più frequenti di “maggiorazioni” nei conti dei ristoranti. Non si tratta infatti di un episodio isolato: pochi giorni fa, in un ristorante del centro di Bari, un cliente ha pagato 50 centesimi in più per aver chiesto una spolverata di pepe sulla pizza.

Modifiche apparentemente insignificanti — come togliere un ingrediente o aggiungere un condimento — sembrano ormai rappresentare un’occasione per rincarare il conto. Un trend che, oltre a far discutere, solleva interrogativi sulla trasparenza e correttezza dei prezzi praticati in molti locali italiani.

