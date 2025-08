Bisceglie, “Sol dell’Alba”: la magia dell’aurora tra musica e sostenibilità

All’alba di sabato 9 agosto, nel suggestivo Teatro Mediterraneo di Bisceglie, torna “Sol dell’Alba”, il concerto-evento che fonde musica, paesaggio e cultura.

Sul palco l’Orchestra Filarmonica Pugliese, con 80 musicisti diretti dal Maestro Giovanni Minafra, guiderà il pubblico in un viaggio musicale dal buio alla luce, senza amplificazione né luci artificiali, per un’edizione a impatto ambientale zero.

Il concerto – dedicato al tema della pace – sarà seguito dalla tradizionale colazione con i “sospiri”, dolci tipici biscegliesi. Un format premiato dal Ministero della Cultura e riconosciuto tra i migliori eventi di marketing territoriale d’Italia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author