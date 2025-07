Bisceglie si ferma per l’ultimo saluto a Emanuele e Patrizia

Si è tenuto in una gremita Basilica di San Giuseppe l’ultimo saluto della comunità biscegliese ad Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, la coppia che ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto alle porte di Roma sull’autostrada A1. Tante le istituzioni e le divise presenti in chiesa, dai colleghi di Emanuele che lavorava nelle Guardie Campestri ai militari dell’Arma dei Carabinieri, presenti in segno di vicinanza al militare ferito nell’incidente e alla figlia della coppia, sottufficiale in servizio rimasta orfana dei genitori.

Cordoglio arriva anche dal Capogruppo dei Senatori del Partito Democratico Francesco Boccia. “Oggi, nel giorno dell’ultimo saluto a Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, – ha dichiarato il senatore biscegliese – il dolore per la loro tragica scomparsa è ancora difficile da accettare. Il mio pensiero va con commozione alle figlie, ai familiari, a tutti coloro che hanno voluto bene a Emanuele e Patrizia. Mi stringo con affetto anche al Corpo delle Guardie Campestri di Bisceglie, che ha perso un uomo serio, appassionato e sempre al servizio della comunità. Emanuele resterà nei miei ricordi con il sorriso sincero che portava, sin da ragazzo, sui campi da calcio e che ha sempre mantenuto nella vita. A lui e a Patrizia un ultimo abbraccio affettuoso.”

