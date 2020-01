Condividi

Sesto colpo in entrata sul mercato per il Bisceglie del patron Canonico, che rinforza il reparto difensivo -rimasto privo dell'esperienza dell'ex capitano Piccinni- con l'arrivo di Joao Silva. Il centrale portoghese classe 1998, reduce da una prima parte di stagione condita da due apparizioni con la maglia del Trapani in Serie B, approda in riva all'Adriatico a titolo definitivo, legandosi al club pugliese fino al giugno del 2020.