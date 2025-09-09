9 Settembre 2025

Nicola Citro, capitano del Casarano

Bisceglie, sarà Citro il nuovo nome per l’attacco? Il punto

Domenico Brandonisio 9 Settembre 2025
Potrebbe essere Nicola Citro il nuovo rinforzo in attacco per il Bisceglie Calcio. L’esperto calciatore classe 1989, già ex di Bari, Matera e Brindisi, si sta allenando col club nerazzurrostellato ed è in corso la valutazione circa il suo possibile tesseramento. Se confermato un rinforzo di spessore a disposizione di mister Di Meo.

