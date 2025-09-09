Bisceglie, sarà Citro il nuovo nome per l’attacco? Il punto

Potrebbe essere Nicola Citro il nuovo rinforzo in attacco per il Bisceglie Calcio. L’esperto calciatore classe 1989, già ex di Bari, Matera e Brindisi, si sta allenando col club nerazzurrostellato ed è in corso la valutazione circa il suo possibile tesseramento. Se confermato un rinforzo di spessore a disposizione di mister Di Meo.

