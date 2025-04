Bisceglie, ritrovato l’antico stemma araldico della città trafugato negli anni ’70

L’antico stemma araldico della città di Bisceglie è stato recuperato. A rendere possibile il ritrovamento dopo circa 50 anni è stata la collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni civili e religiose. Il manufatto, risalente al XVIII secolo, era stato trafugato negli anni ‘70 da un palazzo del centro storico cittadino. A fare partire le indagini è stato un annuncio su un sito di “ecommerce” in cui si vendeva l’oggetto come appartenente ad una famiglia nobiliare fiorentina. Grazie alla sovrapposizione della foto dell’annuncio con quelle dello stemma smarrito, fornite da un ricercatore biscegliese, è stato possibile mettere in moto la macchina investigativa.

