Bisceglie ricorda il Maresciallo dei Carabinieri Carlo De Trizio

Era il 27 Aprile del 2006 quando in un tragico attentato a Nassiriya perse la vita il Maresciallo dei Carabinieri Carlo De Trizio. Al militare biscegliese, per il suo sacrificio, fu conferita la Croce d’Onore alle vittime di atti di terrorismo o ostilità in missioni civili e militari all’estero. Ogni anno nella sua città d’origine, Bisceglie, la comunità e i suoi colleghi delle forze armate, tengono viva la sua memoria con una cerimonia dedicata proprio al carabiniere biscegliese. Tra loro anche la sua famiglia, il cui dolore diventa onore per l’esempio di attaccamento alla Patria di Carlo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author