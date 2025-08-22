22 Agosto 2025

Bisceglie, resta attivo il servizio per Quarto di Palo

Maria Fiorella 22 Agosto 2025
Il caso Quarto di Palo a Bisceglie, il sindaco Angelantonio Angarano rassicura: il trasporto dei pazienti resta attivo. Ma le opposizioni chiedono chiarezza.

