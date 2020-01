Condividi

Primo colpo in entrata della sessione invernale di calciomercato per il Bisceglie del patron Canonico: approda alla corte di mister Mancini Riccardo Romani, centrocampista centrale classe 1992. Il calciatore, svincolatosi dal Fossano (dove in quattro anni ha collezionato 152 presenze, condite da 52 reti), si è legato al club stellato con un contratto biennale.