Bisceglie, presentato il nuovo manto erboso dello Stadio “Ventura”

Il campo da gioco dello Stadio “Gustavo Ventura” torna a disposizione del mondo sportivo biscegliese. E’ stato presentato il nuovo manto erboso sintetico, con la squadra già in preparazione per le prossime gare che finalmente potranno essere giocate in casa.

Un intervento storico atteso da anni che rivoluziona l’impianto sportivo, superando le croniche criticità legate allo stato del manto erboso naturale. Primo match ufficiale in campo è previsto per domenica prossima con la partita di campionato del Bisceglie.

