Bisceglie: prelievo multiorgano al “Vittorio Emanuele II”

BISCEGLIE – Si è concluso all’alba di giovedì 27 marzo, all’ospedale “Vittorio Emanuele II”, il secondo prelievo multiorgano del 2025 nella Asl Bt. A donare è stata una donna di 61 anni di Terlizzi, il cui gesto ha permesso di salvare più vite. Sono stati prelevati cuore, fegato, reni e cornee.

Il cuore è stato affidato ai cardiochirurghi del Policlinico di Bari, così come il fegato. I reni sono stati prelevati dagli urologi del Policlinico di Foggia, mentre le cornee sono state espiantate dal dottor Pasquale Attimonelli e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

«Ringrazio tutti gli operatori per il supporto in questa complessa operazione. La collaborazione è fondamentale», ha dichiarato Giuseppe Vitobello, responsabile donazioni per la Asl Bt.

Commosso il messaggio di Tiziana Di Matteo, direttrice generale della Asl Bt: «Il nostro grazie va alla famiglia della donatrice, che ha scelto la vita nel momento del dolore. La donazione è un atto d’amore che dona speranza a chi attende una nuova possibilità».

