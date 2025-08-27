Bisceglie, Passione cinema: presentazione del workshop

Puglia terra da film. A Bisceglie nasce “Workshop Passione Cinema”, un laboratorio che punta a far emergere e formare nuovi talenti nel mondo della recitazione. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Maria Fiorella See author's posts Tags: bisceglie Cinema masterclass Continue Reading Previous Trani, Campo scuola via Giachetti in stato di abbandono potrebbe interessarti anche Trani, Campo scuola via Giachetti in stato di abbandono 27 Agosto 2025 Maria Fiorella Guardia di Finanza BAT, Di Cagno nuovo Comandante Provinciale 27 Agosto 2025 Antonio Gargano Nuovo ospedale di Andria, firmato protocollo tra Emiliano e Ministero della Salute 27 Agosto 2025 Antonio Gargano Primitivo di Puglia, vendemmia boom: +20% e qualità da record 27 Agosto 2025 Dante Sebastio Trinitapoli, Di Bari: “Solidarietà a consigliera Tarantino per insulti sessisti” 27 Agosto 2025 Dante Sebastio Puglia, inflazione record: Confcommercio difende prezzi di bar e ristoranti 27 Agosto 2025 Dante Sebastio
potrebbe interessarti anche
Trani, Campo scuola via Giachetti in stato di abbandono
Guardia di Finanza BAT, Di Cagno nuovo Comandante Provinciale
Nuovo ospedale di Andria, firmato protocollo tra Emiliano e Ministero della Salute
Primitivo di Puglia, vendemmia boom: +20% e qualità da record
Trinitapoli, Di Bari: “Solidarietà a consigliera Tarantino per insulti sessisti”
Puglia, inflazione record: Confcommercio difende prezzi di bar e ristoranti