Bisceglie, nuovo presidio dei carabinieri sul litorale

Inaugurato un nuovo punto di stazionamento dei carabinieri in piazza delle Capitanerie di Porto a Bisceglie per rafforzare sicurezza e accoglienza. L’amministrazione ha colto l’occasione per ringraziare l’Appuntato Marcone, militare che ha salvato un mese fa un giovane dal suicidio: un gesto che simboleggia l’impegno umano dell’Arma, è stato spiegato.

