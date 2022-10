Il Bisceglie ha nominato il nuovo direttore generale. Lo aveva anticipato il presidente Racanati nel corso di un’intervista, adesso è arrivata l’ufficialità: si tratta di Mauro Dell’Olio, nella foto, biscegliese doc di 37 anni compiuti il 3 agosto scorso. È uno dei più giovani d.g. della storia del sodalizio nerazzurro stellato. Libero professionista, ha fatto parte per 19 anni della sezione arbitrale AIA di Molfetta dapprima come arbitro, poi nel ruolo di assistente: vanta quasi 100 gare in Lega Pro, oltre 50 in Serie D. Da sempre appassionato dei colori nerazzurro stellati, Dell’Olio è già operativo.