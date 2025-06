Bisceglie, medico arrestato per truffa: dichiarazioni spontanee al gip

E intanto, l’Asl Bt valuta la sospensione cautelare del dirigente medico

Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee Sante Alessandro Baccaro, il medico 51enne in servizio presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, finito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata e false attestazioni.

L’interrogatorio di garanzia si è tenuto dinanzi alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Lucia Anna Altamura, a seguito dell’arresto eseguito mercoledì scorso sulla base di un provvedimento emesso su richiesta della Procura di Trani.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato, il medico avrebbe più volte timbrato il cartellino per poi allontanarsi dal reparto, in particolare durante i turni pomeridiani e notturni. Un comportamento che, secondo gli investigatori, si sarebbe ripetuto per mesi. Anche il giorno dell’arresto risultava formalmente in servizio, ma era assente.

“Il mio assistito ha manifestato un forte senso di frustrazione e resipiscenza”, ha dichiarato l’avvocato Angelo Scuderi, difensore di Baccaro, spiegando che “non è stata avanzata alcuna richiesta di attenuazione della misura cautelare, in attesa di ulteriori sviluppi che potrebbero incidere sulle esigenze cautelari”. Il legale ha inoltre sottolineato che “il dottor Baccaro continua a riporre la massima fiducia nella magistratura”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la commissaria straordinaria della Asl Bt, Tiziana Dimatteo, annunciando che “è in corso la procedura di sospensione cautelare del dirigente medico per il quale questa mattina la Procura di Trani ha disposto la misura degli arresti domiciliari”. “Siamo a completa disposizione degli inquirenti – ha aggiunto – e attendiamo l’esito delle indagini”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author