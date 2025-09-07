7 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Bisceglie, Mari: “Siamo in linea con le aspettative”

Lorenzo Ruggieri 7 Settembre 2025
centered image

Trapelano felicità e soddisfazione dalle parole di Antonio Mari, presidente del Bisceglie, al termine della gara vinta contro il Novoli: “Sono abbastanza soddisfatto di questo avvio, stiamo facendo bene. Abbiamo conquistato tre vittorie in tre partite, siamo in linea con quanto avevamo pensato. Giocare con queste temperature alle 15:30 è impossibile, entrambe le squadre hanno registrato un calo nella ripresa dovuto sicuramente alla temperatura. Quando siamo partiti, l’obiettivo era quello di fare bene e cercare di vincere il campionato. Anche altre squadre cercheranno di raggiungere questo traguardo. A mio avviso, questo non è un campionato di Eccellenza ma di Serie D. Ci sono piazze come Bisceglie, Taranto, Canosa, Racale e Ugento attrezzate per un campionato di Serie D. Sarà un campionato bellissimo”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, Danucci: “Il gruppo è unito, i tifosi sono stati spettacolari”

7 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi: Ciullo: ‘Sbagliato approccio e interpretato male la gara’

7 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Novoli, Luperto: “Dobbiamo imparare a sbagliare meno”

7 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Bisceglie, Di Meo: “Stiamo lavorando bene ma vietato abbassare la guardia”

7 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Eccellenza Puglia: il Bisceglie supera il Novoli 2-0

7 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Il Brindisi non va oltre il pari col Brilla Campi: finisce 1-1

7 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Taranto, Danucci: “Il gruppo è unito, i tifosi sono stati spettacolari”

7 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Bisceglie, Mari: “Siamo in linea con le aspettative”

7 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi: Ciullo: ‘Sbagliato approccio e interpretato male la gara’

7 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Novoli, Luperto: “Dobbiamo imparare a sbagliare meno”

7 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri