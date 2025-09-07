Bisceglie, Mari: “Siamo in linea con le aspettative”

Trapelano felicità e soddisfazione dalle parole di Antonio Mari, presidente del Bisceglie, al termine della gara vinta contro il Novoli: “Sono abbastanza soddisfatto di questo avvio, stiamo facendo bene. Abbiamo conquistato tre vittorie in tre partite, siamo in linea con quanto avevamo pensato. Giocare con queste temperature alle 15:30 è impossibile, entrambe le squadre hanno registrato un calo nella ripresa dovuto sicuramente alla temperatura. Quando siamo partiti, l’obiettivo era quello di fare bene e cercare di vincere il campionato. Anche altre squadre cercheranno di raggiungere questo traguardo. A mio avviso, questo non è un campionato di Eccellenza ma di Serie D. Ci sono piazze come Bisceglie, Taranto, Canosa, Racale e Ugento attrezzate per un campionato di Serie D. Sarà un campionato bellissimo”.

