Bisceglie, malore durante una partita amatoriale di padel: muore 64enne

Una partita di padel tra amici finita in tragedia a Bisceglie, dove un uomo di 64 è deceduto in seguito a un malore in un noto club sportivo nella serata di martedì 29 aprile. Immediati i soccorsi da parte dei compagni di gioco, che hanno subito allertato il 118. Il personale medico giunto sul posto ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma non ha potuto che constatare la sua morte.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author