Bisceglie, lutto cittadino il 3 luglio per Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao

Un’intera città si prepara a rendere omaggio a Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, vittime del tragico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1. Per volontà del sindaco Angelantonio Angarano, è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì 3 luglio 2025, data in cui si terranno i funerali.

La cerimonia funebre avrà luogo alle ore 16:30 nella Basilica di San Giuseppe, all’interno del complesso Universo Salute – Opera Don Uva, in via Giovanni Bovio 76.

Con ordinanza sindacale, sono stati disposti una serie di provvedimenti volti a garantire raccoglimento e rispetto in tutta la città. In particolare:

Esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici comunali; Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche per l’intera giornata; Chiusura di esercizi commerciali, imprese e attività artigianali dalle ore 16:00 fino al termine della cerimonia, con abbassamento delle serrande; Stop ai cantieri cittadini a partire dalle ore 16:00; Divieto assoluto di attività ludiche, ricreative e di intrattenimento su suolo pubblico.

Il sindaco ha inoltre invitato tutta la popolazione a osservare il massimo silenzio durante l’orario delle esequie, con particolare attenzione alle emissioni sonore, al traffico motorizzato e a qualsiasi fonte di rumore contrastante con il clima di cordoglio e rispetto.

“La comunità di Bisceglie si stringe attorno al dolore delle famiglie di Emanuele e Patrizia”, ha dichiarato Angarano sottolineando che il lutto cittadino vuole essere un momento di unità e riflessione collettiva. Giovedì 3 luglio, Bisceglie si fermerà per un abbraccio silenzioso e corale, nel ricordo di due giovani vite spezzate troppo presto.

