Bisceglie, l’opposizione abbandona il consiglio e dichiara “l’Aventino”

Grave situazione debitoria, incompatibilità di alcuni funzionari comunali e anomalie edilizie. E’ un bilancio duro quello dell’opposizione biscegliese, che dopo aver disertato la riunione del consiglio comunale in conferenza stampa a Palazzo di Città ha dichiarato un “Aventino” biscegliese.

I 6 consiglieri dell’opposizione infatti non parteciperanno più ai lavori dell’assise della città del dolmen lasciando i propri banchi deserti. Una denuncia che non è solo politica ma anche formale, con diverse istituzioni interpellate dai consiglieri di opposizione, prefettura e corte dei conti in primis.

