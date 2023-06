Bisceglie, il progetto civico di Spina in consiglio comunale

BISCEGLIE – Angelantonio Angarano riconfermato sindaco di Bisceglie, ma anche all’opposizione il lavoro non si ferma. Lunedì sera, Francesco Spina ha riunito la sconfitta coalizione di centrodestra nell’appuntamento di piazza Vittorio Emanuele, ringraziando gli elettori e i sostenitori di una campagna elettorale che si è protratta fino al ballottaggio.

«Mi è stato chiesto di dar voce al nostro progetto civico in consiglio comunale», ha dichiarato l’ex sindaco di Bisceglie nonché ex presidente della provincia BAT. L’obiettivo di Spina è quello di garantire il giusto riconoscimento ai 170 candidati provenienti dal civismo, che hanno garantito oltre 5mila voti, la metà del totale, alla coalizione Bisceglie Rinasce.

Da qui nascerà il gruppo consiliare che porterà lo stesso nome della coalizione. Bisceglie Rinasce-Bisceglie Sportiva sarà la squadra con cui, all’opposizione, Spina porterà avanti il suo progetto civico per fornire un’alternativa al PD in maggioranza.

Le minoranze in consiglio comunale saranno rappresentate in tutto da sei consiglieri: oltre a Spina, i due eletti nella lista “Popolari” Luigi Cosmai e Paolo Ruggieri, i due eletti in “Casella Nelmodogiusto” Giorgia Preziosa e Gianni Casella e Mimmo Spina di Fratelli d’Italia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp