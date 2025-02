Bisceglie, il cordoglio per la morte del marinaio Gianni Dell’Olio

E’ fortemente scossa la comunità biscegliese per la scomparsa del concittadino Gianni Dell’Olio, marinaio 58enne morto al comando del suo peschereccio. Marineria di Bisceglie in lutto per questo incidente sul lavoro avvenuto al largo delle coste del gargano, la cui dinamica è ancora da ricostruire. Ad esprimere cordoglio alla famiglia e vicinanza alla “gente di mare” della città del Dolmen c’è anche il primo cittadino Angelantonio Angarano.

