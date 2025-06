Bisceglie, grembiuli e pentole: 10 sindaci italiani si sfidano ai fornelli

Il 23 giugno, a partire dalle 20:30, il Teatro Mediterraneo di Bisceglie ospiterà la decima edizione di “Sindaci, ai fornelli!”, l’originale evento gastronomico che vedrà protagonisti dieci sindaci italiani, chiamati a sfidarsi in una gara di cucina tra creatività, improvvisazione e spirito di squadra.

Niente fasce tricolori o sedute di consiglio: per una sera, i primi cittadini indosseranno grembiuli da cucina e si cimenteranno ai fornelli sotto la guida di chef di fama nazionale. L’iniziativa, ideata dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e prodotta da RP Consulting, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano e raccontare in modo inedito i territori attraverso chi li amministra.

A rappresentare la Puglia saranno Angelantonio Angarano (Bisceglie), Vito Leccese (Bari), Adriana Poli Bortone (Lecce), Giuseppe Nobiletti (Vieste), Giuseppe Marchionna (Brindisi) e Gianfranco Palmisano (Martina Franca). Con loro, in arrivo da altre regioni, ci saranno Anna Petta (Baronissi), Innocenzo Leontini (Ispica), Giuseppe Maglione (Melfi) e Fernando Teodoro Maria Scattone (Acerenza).

I sindaci saranno divisi in squadre miste e avranno trenta minuti di tempo per preparare un piatto utilizzando solo gli ingredienti forniti dall’organizzazione. A guidarli in cucina ci sarà un team d’eccezione composto da grandi nomi della ristorazione: tra questi, Domingo Schingaro, Andrea Catalano, Isabella Potì, Matteo Maenza, Angelo Convertini, Massimo Ferosi, Renato Vargas Montoya, Leonardo Vescera, Leonardo Ferrante e Nadia Tamburrano.

A condurre la serata sarà Mauro Pulpito, volto noto della tv pugliese, affiancato dalla speaker Claudia Cesaroni e dal comico Pinuccio, alias Alessio Giannone.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bisceglie, si avvale del supporto di Confcommercio, Mordi la Puglia, Accademia Italiana Gastronomia Storica, e numerosi partner del settore agroalimentare, tra cui Supermercati Dok, Famila Sud Italia, Gioiella, Pasta Maffei, Cè Taràdd e Accademia del Grano Arso.

Una manifestazione che unisce intrattenimento, tradizione e cultura gastronomica in una serata all’insegna del buon cibo e dell’amicizia tra territori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author