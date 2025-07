Bisceglie, grave incendio in un appartamento: due giovani in condizioni critiche

Attimi di terrore in via Fragata, a Bisceglie, dove un violento incendio ha interessato un appartamento nella serata di giovedì. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate da un barbecue che alcune persone stavano tentando di accendere. L’esplosione ha provocato un rogo improvviso, che ha rapidamente avvolto parte dell’abitazione.

Il bilancio è pesante: due feriti, in condizioni gravissime sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari, dove sono ricoverati nel reparto grandi ustioni. Una terza persona ha riportato ustioni più lievi, ma è stata comunque medicata e sottoposta a controlli precauzionali.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti con più squadre per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intero stabile. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma non si esclude l’ipotesi di un ritorno di fiamma provocato da un uso improprio di liquidi infiammabili durante l’accensione del barbecue. L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

