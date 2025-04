Bisceglie: furto di auto sventato dai carabinieri

Un ennesimo tentativo di furto d’auto nella Bat è stato sventato grazie dai carabinieri a Bisceglie. Quattro persone, sorprese a rubare una vettura parcheggiata lungo una strada pubblica, sono stati intercettati da due pattuglie della Compagnia di Trani, dando vita a un inseguimento che ha avuto un esito positivo. Il furto è stato interrotto grazie alla segnalazione di un cittadino, che ha notato i malviventi mentre utilizzavano una corda per agganciare l’auto rubata a un veicolo di grossa cilindrata. L’anonimo testimone ha prontamente chiamato il numero di emergenza 112, permettendo l’intervento delle forze dell’ordine. La prima pattuglia della Tenenza di Bisceglie ha intercettato i malviventi nelle vie limitrofe, mentre questi cercavano di fuggire. Grazie alla rapida comunicazione radio, una gazzella della Sezione Radiomobile di Trani ha preso il posto nell’inseguimento, proseguendo sulla S.S. 16 fino a Trinitapoli. Qui, i ladri hanno abbandonato l’auto rubata, tagliando la fune e fuggendo a piedi. Il veicolo è stato prontamente recuperato e restituito al legittimo proprietario. Un grazie speciale va al cittadino che, con grande senso civico, ha contribuito al buon esito dell’operazione. Questo episodio dimostra l’importanza di segnalare prontamente situazioni sospette, ricordando che il Numero Unico di Emergenza 112 è sempre a disposizione per le emergenze. Inoltre, i dati sull’andamento dei furti di auto nella zona sono incoraggianti: nel 2024 si è registrato un calo significativo del 23% rispetto al 2023, con 634 furti in meno. Anche i numeri del primo trimestre 2025 mostrano una diminuzione dell’18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segno di una continua tendenza positiva nella lotta contro questo tipo di crimine.

