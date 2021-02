La sconfitta contro la Cavese è stata fatale per Giovanni Bucaro, che non sarà più l’allenatore del Bisceglie. La decisione è maturata in questi minuti con la dirigenza stellata che ha sollevato l’ex Monopoli dall’incarico. Al suo posto arriverà Aldo Papagni, biscegliese doc, e tecnico esperto per la categoria, che avrà un compito molto difficile: salvare il Biscegle e difendere la Serie C.