Bisceglie, Di Meo: “Stiamo lavorando bene ma vietato abbassare la guardia”

Terzo successo su altrettante gare per il Bisceglie. I nerazzurro stellati, infatti, hanno battuto 2-0 il Novoli. Un risultato commentato così da Giuseppe Di Meo, allenatore del Bisceglie: “Abbiamo segnato 10 gol in 3 partite, siamo a livelli stratosferici. Stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare così e non dobbiamo mai abbassare la guardia perché il pericolo è sempre dietro l’angolo. I cambi sono sempre decisivi, quando una squadra è attrezzata per un campionato di vertice deve avere i sostituti giusti. Quest’anno ci giocheremo il campionato punto dopo punto, ci sono quattro squadre di alto livello. Dobbiamo lavorare su entrambi i fronti, sia campionato che coppa. C’è sempre stato un feeling con i tifosi, sanno che diamo più del massimo”.

