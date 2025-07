Bisceglie, Damacco: “Rispetto per tutti, timore per nessuno”

Il direttore sportivo del Bisceglie, Danilo Damacco, durante la trasmissione “Speciale Calciomercato” in diretta su Antenna Sud, analizza tra programmazione e mercato l’attuale momento della compagine pugliese:

«Siamo partiti prima, perché il presidente ci ha messo nelle condizioni di fare del suo progetto uno strumento di partenza subito, immediato e con una programmazione – cosa che negli altri anni non è stata possibile. Una volta per il ripescaggio, un’altra volta per tutte le vicende legate al campo.»

Scelte mirate e dirigenza soddisfatta

«Quest’anno siamo partiti in vantaggio, ci siamo assicurati giocatori che per noi erano i migliori e le nostre scelte sono state tutte ben ponderate e decise. Il presidente è molto contento del lavoro che abbiamo fatto.»

Rispetto per tutti, timore per nessuno

«Rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno. Siamo contenti che il Taranto possa iscrivere la squadra al campionato di Eccellenza. Per noi sarà sicuramente una sfida affascinante contro una squadra che non merita sicuramente queste categorie.»

