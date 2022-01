BISCEGLIE – Continuano ad aumentare in maniera preoccupante i casi covid nella Bat soprattutto a Bisceglie dove si registrano 771 positivi. Si tratta di numeri allarmanti anche perche’ la terapia intensiva intensiva dell’Ospedale Vittorio Emanuele II inaugurata da meno di un mese conta 2 pazienti, . Inoltre sei bambini sono ricoverati nel reparto di pediatria di eta’ compresa tra 3 mesi e due anni in due casi con polmonite e in altri due con bronchite interstiziale e febbre. 36 in totale i positivi ricoverati ( 4 sono in attesa al pronto soccorso). Non va meglio a Barletta dove si registrano 746 casi di positivita, ad Andria 551, segue Trani con 472 casi.