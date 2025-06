Bisceglie, comunità in lutto: coppia perde la vita in un incidente sull’A1

E’ una comunità sotto shock quella di Bisceglie, nuovamente colpita da una tragedia stradale, questa volta accaduta sull’autostrada A1, all’altezza del bivio per la diramazione Roma Sud. A perdere la vita sono stati Emanuele Cosmai, guardia campestre di 57 anni, e la moglie Patrizia Firrao, 58, entrambi di Bisceglie. I due erano in auto con una delle loro figlie e un maresciallo dei carabinieri, collega dell’altra figlia, anche lei sottufficiale dell’Arma.

La famiglia rientrava in Puglia dopo la laurea di una delle ragazze. Lo scontro con un furgone è stato fatale per la coppia: i due passeggeri sono rimasti gravemente feriti e trasportati in elisoccorso. Cordoglio da Unarma Puglia, che esprime vicinanza alla collega colpita dal lutto e augura pronta guarigione al militare coinvolto. Le salme ora sarebbero a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti i necessari approfondimenti.

