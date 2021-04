Bisceglie Calcio | Papagni verso l’esonero. Pronto Bucaro al ritorno

Scossone in casa Bisceglie: Aldo Papagni in questi minuti sarebbe stato esonerato. Fatali gli ultimi risultati negativi e la sconfitta di Catanzaro, la dirigenza stellata è pronta a richiamare Giovanni Bucaro, ancora sotto contratto con i nerazzurri. Dunque, nuovo cambio per il Bisceglie che si prepara a riaccogliere l’allenatore siciliano che aveva cominciato questa stagione e che era stato esonerato dopo la sconfitta contro la Cavese. Si attende soltanto il comunicato della scietà.