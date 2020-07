Bisceglie Calcio | Il sindaco Angarano al lavoro per trovare un acquirente

Condividi

Ancora nubi sul futuro del Bisceglie Calcio. Da una parte la decisione di Canonico di disimpegnarsi dalla gestione della società, dall’altra l’impegno del sindaco per trovare gli acquirenti e ancora, seppur più remota, la possibilità che addirittura il titolo lasci la città. Per evitare che questo accada è sceso in campo anche il sindaco della città dei dolmen Angelantonio Angarano che in una nota ufficiale ha dichiarato di lavorare per la ricerca diuna soluzione che garantisca il futuro della squadra. Lo stiamo facendo, naturalmente, nel rispetto dei ruoli – ha continuato il sindaco - sotteso che né il sindaco né l’Amministrazione Comunale hanno poteri decisionali sulla società né possono entrare nel merito delle trattative che coinvolgono anche interessi economici. Secondo il sindaco ci sarebbero soggetti che si sono fatti avanti per rilevare la società. Si tratterebbe di imprenditori locali affinché si possa lavorare ad un’ipotesi di dirigenza biscegliese. Nel frattempo il tempo non è neanche troppo galantuomo perché entro due-tre settimane ci sarebbero da completare l’iter per l’iscrizione alla prossima Serie D e l’eventuale domanda di riammissione in C.