Bisceglie Calcio | Il gruppo si compatta alla ricerca della salvezza

Tutti a cena per viaggiare uniti verso la salvezza. Il Bisceglie continua a lavorare al Di Liddo in vista del doppio impegno contro la Sicula Leonzio, in programma il 27 giugno in Puglia e tre giorni dopo in quel di Lentini. Il lockdown pare aver portato un gruppo più compatto, i ragazzi vivono insieme e lavoreranno tutti i giorni fino a sabato, tra parte atletica e prime partitelle, possibili dopo l’esito negativo del secondo ciclo di tamponi. Tutti a disposizione tranne Borghetto, operato a febbraio al crociato. Lavora anche Montero, che purtroppo sarà assente nella sfida di andata per via della squalifica rimediata dopo la partita contro il Catania. Quella che si vedrà in campo sarà quasi certamente una squadra completamente over con Ungaro, Armeno e Karkalis in pole position per un posto da titolare. Di fronte ci sarà una Sicula che al momento della sospensione del campionato viaggiava a ritmo playoff e che dal 13 giugno, nonostante le vicissitudini della proprietà lavora in gruppo per portare a compimento la missione permanenza. Una sfida affascinante, quindi, a sancire la ripresa di una Serie C che a luglio riempirà l’estate degli appassionati. Come un piccolo mondiale.