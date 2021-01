Ufficiale in casa Bisceglie l’arrivo dall’Arezzo (serie C, girone B) del giovane terzino destro Filippo Gilli. Nativo di Susa, classe 2000, Gilli è cresciuto nelle giovanili del Torino, compagine da cui è stato ceduto ad inizio stagione. Per il neoacquisto nerazzurro anche un’esperienza nell’Alessandria nella stagione 2019/20.

Il terzino classe 2000 è il quarto innesto alla corte di mister Bucaro.