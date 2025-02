Bisceglie, auto contro albero: grave un 20enne

Un 20enne di Bisceglie è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 febbraio, verso le 17, lungo la strada statale 16 bis, in prossimità dell’uscita Bisceglie ovest, direzione Bari. Il giovane, che era alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada sulla complanare e impattando contro un albero. I vigili del fuoco di Molfetta sono intervenuti per estrarre il ragazzo dalle lamiere, le cui condizioni sono subito apparse gravi. La prognosi è riservata a causa dei seri traumi subiti. La polizia Locale di Bisceglie e le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi, accertando che non ci fossero altri veicoli coinvolti. L’incidente ha causato alcuni rallentamenti.

