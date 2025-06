Bisceglie, assalto al bancomat: rapinatori fuggono a mani vuote

Fallito il colpo ai danni del bancomat della filiale Credem di via Lamaveta nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno. I malviventi, utilizzando una modalità ormai consolidata, hanno tentato di forzare lo sportello con l’esplosione di due ordigni di piccole dimensioni, ma sono stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via alcun denaro.

Il forte boato, udito in tutto il quartiere Sant’Andrea, ha messo in allarme i residenti, facendo scattare immediatamente l’intervento delle guardie giurate dei Metronotte di Bisceglie e dei carabinieri della Tenenza locale. Nonostante l’intensità della deflagrazione, i rapinatori non sono riusciti a completare l’operazione e hanno lasciato il luogo del tentato furto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Gli accertamenti successivi hanno confermato che il bancomat, sebbene gravemente danneggiato, non ha subito il furto di alcuna somma di denaro. La filiale è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi tecnici e ripristinare la sicurezza. L’attività riprenderà regolarmente una volta completate le operazioni di verifica.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del tentativo di rapina, che, nonostante il fallimento, ha creato allarme nella zona.

