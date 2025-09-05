5 Settembre 2025

Bisceglie, arriva la Xylella: il piano di contrasto

Maria Fiorella 5 Settembre 2025
Xylella a Bisceglie, scatta l’allarme: il Comune stanzia 20mila euro per l’emergenza. Il sindaco, Angelantonio Angarano, parla di una tutela all’ identità del territorio.

