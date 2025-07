Bisceglie, arriva la squadra femminile: addio Molfetta

Svolta storica nel calcio femminile pugliese: la Molfetta Calcio trasferisce personale e calciatrici al Bisceglie Calcio, che d’ora in avanti non avrà più soltanto una formazione maschile.

LA NOTA DEL BISCEGLIE CALCIO

L’AS Bisceglie Calcio 1913 comunica ufficialmente che la squadra di calcio a 11 femminile di Molfetta sarà integrata, a partire dalla prossima stagione, nel progetto sportivo nerazzurro stellato. Una scelta importante, frutto di una visione condivisa e di un intento comune: valorizzare e far crescere il movimento femminile su scala nazionale.

Il passaggio rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso costruito con passione e sacrificio, e trova oggi nuovo slancio in una società strutturata, ambiziosa e con mezzi propri messi a disposizione dell’intero comparto femminile.

L’obiettivo è chiaro: costruire un progetto a lungo termine, che affondi le sue radici in una città come Bisceglie, che crede nel calcio femminile e che mira a diventare un punto di riferimento per tutto il territorio. Fin da subito si punterà a costruire le basi per una stagione di livello, senza tirarsi indietro di fronte alle scelte strategiche che serviranno a raggiungere traguardi importanti.

Sarà compito del Direttivo guidare le prossime fasi operative del progetto, con la definizione dello staff tecnico e delle giocatrici in vista del calciomercato.

Nei prossimi giorni verranno comunicati la conferenza stampa di presentazione ufficiale e le date dei primi Open day, per iniziare a preparare insieme una nuova stagione con enorme entusiasmo e determinazione.

