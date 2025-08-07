Bisceglie, anziana truffata da un finto carabiniere: arrestato 21enne

Aveva risposto al telefono come ogni altra volta, ignara che dall’altro capo della linea si stesse mettendo in moto una truffa ben congegnata. È successo a Bisceglie, lo scorso maggio, quando una donna di 90 anni si è ritrovata coinvolta in un inganno tanto subdolo quanto diffuso, orchestrato da chi non si fa scrupoli a colpire le persone più fragili.

A distanza di qualche mese, però, c’è un arresto. Un giovane di 21 anni, residente a Pomigliano d’Arco, è finito in carcere con l’accusa di truffa aggravata. A incastrarlo, il coraggio della donna che ha denunciato l’accaduto e la meticolosa attività investigativa dei carabinieri di Bisceglie, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani. Il gip ha accolto la richiesta dei magistrati, firmando un’ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita nei giorni scorsi.

Tutto è cominciato con una telefonata. Una voce maschile, gentile e agitata allo stesso tempo, si è presentata come quella del nipote della donna. Il tono era allarmato: le ha raccontato che il padre – quindi il figlio della signora – era stato fermato dai carabinieri mentre si trovava in un ufficio postale. Per evitare guai peggiori, le serviva subito del denaro.

La donna, sola in casa e colta alla sprovvista, ha creduto a ogni parola. In preda all’ansia e alla paura, ha raccolto quanto aveva a disposizione: 5mila euro in contanti e alcuni oggetti in oro. Poco dopo, si è presentato alla sua porta un giovane, vestito in abiti civili, che si è presentato come “carabiniere in borghese”. Era lì, le ha detto, per ritirare la somma. E lei, convinta di fare la cosa giusta, gliel’ha consegnata senza esitazione.

Solo parlando successivamente con il figlio, la donna ha realizzato di essere stata vittima di una truffa. Senza perdere tempo, si è recata dai carabinieri e ha sporto denuncia.

I militari della Tenenza di Bisceglie hanno subito preso in carico il caso. Le prime verifiche hanno portato all’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Fondamentale si è rivelato l’aiuto di una vicina di casa, che ha fornito registrazioni video in cui era possibile ricostruire con precisione l’intero episodio.

Dalle immagini, i carabinieri hanno potuto identificare il presunto autore della truffa, che è stato anche riconosciuto fotograficamente dalla vittima. Il video ha inoltre mostrato che il giovane non era solo: è arrivato a bordo di un’auto guidata da un complice, ancora non identificato. Un elemento, questo, che conferma come dietro il gesto non ci fosse un’azione isolata, ma un piano studiato e organizzato nei dettagli.

Sull’episodio è intervenuto anche il comandante provinciale dei carabinieri, Massimiliano Galasso, che ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti della vittima e dei militari impegnati nelle indagini.

“Questo episodio conferma, ancora una volta, quanto sia vile e odioso il fenomeno delle truffe agli anziani,” ha dichiarato. “Colpire persone fragili, spesso sole, approfittando della loro buona fede, è un atto che offende l’intera comunità. Ringrazio la signora per il coraggio dimostrato nel denunciare quanto accaduto e i nostri militari per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. Continueremo a lavorare con determinazione per contrastare queste forme di criminalità e proteggere chi è più esposto a simili raggiri.”

Purtroppo, quella di Bisceglie non è un’eccezione. Le truffe agli anziani sono in costante aumento, spesso messe in atto da vere e proprie bande specializzate, che sfruttano tecniche psicologiche per manipolare e confondere la vittima. Finti nipoti, finti avvocati, falsi operatori delle forze dell’ordine: cambiano i ruoli, ma il copione resta tristemente lo stesso.

L’Arma dei carabinieri ricorda ancora una volta che nessun carabiniere o rappresentante dello Stato chiede denaro o gioielli a domicilio. In caso di dubbi, è fondamentale chiamare subito il 112 o un familiare di fiducia, senza agire in preda all’ansia.

L’arresto del 21enne è solo un primo passo. Le indagini proseguono per risalire all’identità del complice e per verificare se la banda sia responsabile di altri episodi simili, magari in altre città.

