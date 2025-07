Bisceglie, a centrocampo arriva Martino. Visani resta il perno difensivo

Nuovi movimenti in casa Bisceglie, che ufficializza l’arrivo del centrocampista Gianvincenzo Martino e il rinnovo del difensore Manuel Visani, confermando la volontà di costruire una squadra solida ed esperta in vista della stagione 2025/2026 in Serie D.

Classe 1997 e originario di Foggia, Martino rappresenta un innesto di esperienza e dinamismo per la mediana nerazzurra. Reduce da una buona stagione con il Terracina nel Girone G della Serie D, ha totalizzato 28 presenze, 2 reti e 1 assist, distinguendosi come elemento di equilibrio tra le due fasi di gioco. Il centrocampista vanta un percorso giovanile con Foggia e Torino e un ampio bagaglio maturato tra Serie D e Coppa Italia di categoria, con 214 presenze, 10 gol e 7 assist. Tra le sue ex squadre figurano Fondi, Melfi, Manfredonia, Axys Zola, Lentigione, Grosseto e Molfetta. Ora per lui si apre un nuovo capitolo con la maglia nerazzurra.

Sul fronte delle conferme, la società comunica il prolungamento del contratto con Manuel Visani, pilastro della difesa. Il 26enne, arrivato lo scorso anno, ha collezionato 34 presenze tra campionato, Coppa Italia e playoff, debuttando proprio contro il Barletta. Il difensore centrale ha saputo imporsi per carisma, fisicità e lettura tattica, diventando un punto di riferimento per lo spogliatoio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author