Bisceglie: 29enne muore durante una cena di classe

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia ieri sera a Bisceglie. Rebecca Di Bisceglie, 29 anni, originaria di Trani e studentessa del corso serale presso l’Istituto professionale Cosmai, è tragicamente deceduta dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in una pizzeria con alcuni compagni di scuola. La giovane, durante la cena, ha improvvisamente accusato un forte malessere. I presenti hanno prontamente allertato i soccorsi e cercato di prestare i primi aiuti, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Quando è arrivato il personale del 118, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Secondo le prime ipotesi, a causare la morte della ragazza potrebbe essere stato un infarto fulminante.

