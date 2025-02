Birra dell’Anno: domenica 16 febbraio premiazione a Rimini

Si terrà domenica 16 febbraio la cerimonia di premiazione del concorso “Birra dell’Anno”, organizzato da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti. Giunto alla XX edizione, il premio ha visto la partecipazione di 2.092 birre prodotte da 257 birrifici italiani.

A decretare le migliori saranno 81 giudici internazionali, che valuteranno le birre suddivise in 45 categorie. Per ognuna verrà assegnato un podio, mentre il prestigioso titolo di “Birrificio dell’Anno” andrà al produttore con il miglior punteggio complessivo in tre categorie distinte e con medaglie in diverse macrocategorie stilistiche.

L’evento si svolgerà presso la Fiera di Rimini, in occasione dell’apertura di Beer&Food Attraction, con inizio alle ore 14. A condurre la premiazione sarà Lorenzo Dardano di Radiofreccia, accompagnato dalla musica di Ambra Marie. Tra gli ospiti d’onore gli onorevoli Mirco Carloni e Mauro Rotelli, protagonisti dell’iniziativa legislativa che ha reso strutturale il taglio delle accise sulle birre artigianali.

“Siamo orgogliosi di aver superato le duemila birre in concorso – dichiara Simone Monetti, segretario generale di Unionbirrai –. In questi vent’anni il premio ha contribuito a valorizzare eccellenze birrarie italiane, riconosciute anche a livello internazionale”. L’Italia si distingue sempre più nel panorama brassicolo mondiale, con stili unici come la Italian Grape Ale e la Italian Pilsener, recentemente inserita nelle Beer Style Guidelines statunitensi.

La manifestazione ospiterà anche la Italian Craft Beer Conference, dal 16 al 18 febbraio, con incontri dedicati alle nuove tecnologie produttive e alle tendenze di mercato. Tra gli appuntamenti più attesi, la tavola rotonda di Unionbirrai su “Definire la Birra Italiana: equilibrio tra identità, mercato e legislazione”, in programma lunedì 17 febbraio alle ore 11:30.

