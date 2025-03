Biogas a La Martella, Angelino: “No secco all’impianto, pronti a protesta”

MATERA – “Dopo l’audizione in 3ª Commissione della Regione Basilicata, ribadiamo con fermezza il nostro no all’impianto a biogas al borgo La Martella”. A dichiararlo è Giovanni Angelino, presidente dell’associazione Matera nel cuore, che ha seguito attentamente il resoconto della seduta tenutasi mercoledì 5 marzo a Potenza.

“Ho ascoltato con attenzione quanto riferito dagli esponenti dell’associazione Amici del borgo e del comitato Quaroni, che hanno espresso preoccupazioni sul progetto. Tante belle parole sono state spese per rassicurare i cittadini, ma non ci fidiamo di questo centrodestra che governa la Basilicata e ribadiamo il nostro ‘no secco’ all’impianto”, afferma Angelino.

La preoccupazione principale riguarda la tutela della salute dei cittadini e delle imprese del borgo e di Matera. Angelino si dice fiducioso nell’esito del ricorso al Tar presentato dai residenti, auspicando che anche la Regione Basilicata intervenga per spostare l’impianto lontano dal centro abitato e dall’area industriale.

“Se qualcuno pensa di prendere tempo o ingannare i cittadini, non ha ancora capito i rischi legati a questo impianto. Noi continueremo a vigilare affinché tutto si risolva per il meglio. In caso contrario, organizzeremo una manifestazione di protesta ancora più grande di quelle già svolte nelle scorse settimane”, conclude Angelino.

