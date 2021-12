Bindisi, inaugurazione anno accademico

Ricomincia in presenza il nuovo anno accademico 2021/2022 nel Polo universitario “Vittorio Valerio” della Asl Brindisi, che ospita i corsi di laurea nelle professioni sanitarie della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari alla presenza dei rappresentanti universitari e locali che hanno salutato le matricole.

Sono 86 gli iscritti al corso di laurea in Infermieristica e 45 a quello in Fisioterapia provenienti anche da fuori regione.