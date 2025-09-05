5 Settembre 2025

L’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari

Bimbo tarantino di 3 anni morto a Bari: disposta l’autopsia

Lorenzo Ruggieri 5 Settembre 2025
centered image

Si svolgerà domani 6 settembre l’autopsia finalizzata ad accertare le cause della morte del bambino tarantino di tre anni deceduto nella giornata di ieri all’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Proveniente dal Santissima Annunziata di Taranto, le condizioni del piccolo sarebbero rapidamente peggiorate dopo il ricovero in pediatria presso il nosocomio barese. Nelle ore successive, l’ASL di Taranto aveva evidenziato il meningococco come probabile causa del decesso. Sulla vicenda, però, il Tribunale di Bari cercherà di far luce mediante l’accertamento tecnico che si terrà nella giornata di domani. La Procura, infatti, ha aperto un procedimento penale verso ignoti per omicidio colposo e lesioni personali colpose. Il Pubblico Ministero Chiara Giordano ha dunque conferito l’incarico alla dottoressa Sara Sablone, nella speranza di fornire risposte ai familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Pasquale Blasi.

centered image

