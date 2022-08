LATIANO – Una monetina ingoiata da un bimbo di quattro anni di Latiano è stata prima asportata dai medici dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi e poi donata alla chiesa Madre, come offerta al Cristo in croce. Una situazione potenzialmente pericolosa, ma con un lieto fine: i fatti la scorsa domenica, quando il bambino, poco prima di uscire da casa con i genitori per seguire la processione del Cristo crocifisso, ha ingoiato la monetina. Subito la corsa in Pronto Soccorso, dove il “corpo estraneo” è stato asportato dopo un piccolo intervento. Il giorno dopo, dimesso dal nosocomio, il bimbo si è recato in chiesa per donare il soldino.