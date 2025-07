Bimbo cade in piscina a Gallipoli: è grave

Sarebbe stato il suo papà a ritrovarlo in acqua privo di sensi. Un bimbo di 7 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo aver rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli. Il bambino, secondo quanto si apprende, era con i genitori quando, per cause da accertare, sarebbe finito nella parte alta della piscina per poi perdere i sensi. Sul posto sono interventi gli agenti del locale commissariato. Al momento il bimbo è ricoverato a Gallipoli dove i medici stanno tentando di salvargli la vita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts