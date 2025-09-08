Bimbo cade dal terzo piano, salvo per miracolo a Taranto

TARANTO – Tragedia sfiorata a Taranto, dove un bambino di quattro anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo.

Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe attutito la caduta finendo tra i fili per stendere i panni presenti sui balconi sottostanti. Un impatto che, seppur grave, gli ha probabilmente salvato la vita.

Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato una frattura al bacino. Le sue condizioni sono giudicate fortunatamente buone.

Il fatto è avvenuto nel rione a Tre Carrare Battisti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il piccolo al SA Annunziata e la Polizia di Stato

